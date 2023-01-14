Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı’nın ilçe merkezi ve köyleri sular altında bırakacak olması nedeniyle bahçelerdeki meyve ağaçlarını iş makineleri ile sökülerek Oltu’da bahçelere dikiliyor.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı’nın ilçe merkezi ve köyleri sular altında bırakacak olması nedeniyle bahçelerdeki meyve ağaçlarını iş makineleri ile sökülerek Oltu’da bahçelere dikiliyor.

Oltulu Fuat Demir, Asım Altaş, Ufuk Sezer, Faruk Osanmaz, Erkan Taşkın, Oltu’dan Yusufeli ilçesine bağlı İşhan Köyü Pamukluk mahallesindeki meyve ağaçlarını iş makineleri ile söktürerek Oltu’ya getirdiler.

Büyük ağaçların hemen meyve vermesini bir avantaj olduğunu söyleyen Fuat Demir; “Bu meyve ağaçlarını söküp götürmesek bahçe sahipleri kesip odun edecekler bu kadar güzel meyve ağaçlarına yazık olacak bizde buradan ağaçları söküp Oltu’daki bahçelerimize dikeceğiz” dedi.