Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Erzincan’da bulunan meyve bahçelerinde bahar hazırlıkları başladı. Sezon öncesinde Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden bordo bulamacı ile ilgili uyarılarda bulunuldu.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, çiftçilere meyve bahçelerinde bordo bulamacı kullanımında dikkat edecekleri hususlar hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada çiftçilere öncelikle bordo bulamacının nasıl hazırlanacağı aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda iki kez kullanılmakta olan bordo bulamacı kullanıldığı zamana göre göztaşı ve kireç oranları da değişiyor. Sonbaharda yüzde 2’lik ve ilkbaharda yüzde 1’lik bordo bulamacı uygulanıyor.

İlkbaharda uygulanacak koruma amaçlı bordo bulamacı yüzde 1’liktir. Yüzde 1’lik bordo bulamacı ölçüleri örnek alınarak diğer oranlarda da bordo bulamacı hazırlayabilirsiniz.

Yüzde 1’lik bordo bulamacının hazırlanışı (100 litre ) için gerekli malzemeler:

-1000 gr göztaşı ve 500 gr sönmemiş kireç,

-1 adet 20 litrelik plastik kova,

-İki adet ağaç karıştırma sopası.

500 gr sönmemiş kireç bir plastik kovaya konur ve üzerine bir miktar su ilave edilir ve ağaç sopa ile karıştırılarak ayran kıvamına getirilir.

Aynı şekilde bin gr göztaşı başka bir plastik kovaya konur ve üzerine iki litre su ilave edilerek tahta sopa ile karıştırılır. 100 litrelik pompaya bir miktar su konur.

Bunun üzerine önce hazırlanan sönmüş kireçli su tankın süzgecinden geçirilerek boşaltılır. Daha sonra hazırlanan göztaşı eriyiği yine tank süzgecinden geçirilerek yavaş yavaş boşaltılırken bir yandan da devamlı karıştırılır. Böylece açık mavi renkli bir karışım meydana gelir. İlaçlama pompasına su ilave edilerek 10 litreye tamamlanır. Böylece yüzde 1’lik 10 litre bordo bulamacı hazırlanmış olur.

Bordo bulamacını mutlaka kontrol ediniz

Usulüne göre hazırlanmış bordo bulamacının mavi renkte, nötr veya alkali olması arzu edilir. Tek başına göztaşı eriyiği yakıcıdır. Konulan kirecin yeterli gelip gelmediğini kontrol etmek için 3-5 cm boyunda, passız, parlak bir çivi hazırlanan bordo bulamacına batırılarak 4-5 dakika bekletilir ve sonra çıkarılır. Çivi üzerinde esmer, kırmızı bir leke meydana geldiyse biraz daha kireçli su ilavesi gereklidir. Şayet çivi olduğu gibi lekesiz çıkar ise ilaç iyi hazırlanmış ve kullanıma hazır demektir.

Bordo bulamacı hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler:

Bordo bulamacı hazırlanırken demir, saç ve teneke gibi metal kovalar kullanılmamalıdır.

Bordo bulamacı hazırlanırken daima kireçli suyun üzerine, göztaşı eriyiği ilave edilir. Bunlara riayet etmezseniz bazı kimyasal gelişmeler olacağından bordo bulamacının koruyucu özelliğini kaybedecektir.

Tankınıza göztaşı eriyiği ve kireç eriyiği doldurulurken bir tülbent veya ince bir süzgeçten geçiriniz ki ilaçlama aleti memesi tıkanmasın.

Bordo bulamacı hiçbir ilaçla karıştırılarak atılamaz.

İlaçlama esnasında rüzgarı dikkate alarak rüzgarın arkanızdan esmesine dikkat ediniz. Ağacın üst dallarından başlayarak alta doğru pulverize ediniz. Kuru dal kalmayacak şekilde ilaçlama yapınız.

İlaçlamadan sonra 10 saat içinde yağış olursa ilaçlamayı tekrar etmek gerekir. Bordo bulamacı yapıldığı gün içinde kullanılması gerekir.

Bordo bulamacı bittikten sonra ilaçlama pompası su ile yıkanmalı ve temiz su püskürtülerek memesi de temizlenmelidir.

Bordo bulamacının yararları:

a) Elma ve armut kara lekesi,

b)Armutlarda memeli pas,

c)Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı, monilya,

d)Eriklerde cep hastalığı, kayısı ağaçlarında sürgün ve dal yanıklığı,

e)Kayısılarda yaprak delen, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma, kiraz dal yanıklığı, şeftali yaprak kıvırcıklığı, şeftalide yaprak delen, meyve ağaçlarında kök çürüklüğüne karşı fayda sağlar"