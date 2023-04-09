Iğdır’da ekipler meyve ağaçları için problem olan zararlıların tespiti için izleme tuzakları astı.

Iğdır Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, meyve ağaçlarında gereksiz ilaçlamanın önüne geçmek ve kesin sonuca en iyi şekliyle ulaşabilmek için şehirde bulunan meyve bahçelerine monitör (izleme) tuzakları astı.Kurulan izleme tuzakları sayesinde elmada zarar yapan cydia pomonella (elma iç kurdu), şeftalide zarar yapan anarsia linestella (şeftali güvesi), bağ alanlarında zarar yapan lobesia botrana (salkım güvesi), ve birçok meyvede zarar yapan ceratatis capitata (Akdeniz Meyve Sineği), kiraz sineği (rhagaletis cerasi), erik iç kurdu (cydia funebra) ve testereli arı (hoplocampa spp.) zararlıları zamanında tespit edilerek ilaçlama duyuruları yapılacak. Yapılan bu tuzaklamalar sayesinde zararlılar izlenebilecek ve tuzaklardaki zararlı miktarı ve durumlarına göre üreticilerin ilaçlama yapıp yapmayacağına, ilaçlama yapılacaksa zamanında ilaçlama önerisinde bulunulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.