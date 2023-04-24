Muş’un Köşk köyünde kaliteli ve nitelikli meyve alımı için elma, armut, kayısı, erik, kiraz, ayva ve vişne ağaçları aşılanmaya başlandı.

Muşlu meyve üreticileri, yaşlı ve düşük rekoltede meyve veren ağaçların yüksek kalitede ürün vermesi için bahar mevsiminde kalem ve yarma aşılarını yapmaya başladı. Çevreye ve yeşile duyarlılığı nedeniyle ağaçları aşılamayı sürdüren Yakup Koçak, aşılama dönemine girdiklerini belirterek, “Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte bağ ve bahçelerimizde çalışmalarımızı artırdık. Bahçe temizliğinden sonra aşılamaya geçtik. Yılın bu mevsiminde aşılama yapıyoruz. Bölgede yaptığımız aşı türü kalem aşısıdır. Ağaçlara sırasıyla vatandaşlardan gelen taleplere göre değişik türlerde erik, kayısı, şeftali aşıları yapıyorum. Bunun yanı sıra kiraz, ayva, vişne aşıları da nadir olarak yapıyorum. Aşı yapılan ağacın meyveleri hem daha lezzetli hem de normallerine göre daha kısa zamanda çok meyve veriyor. Aşılama süreci çok önemli. Dikkatle yapılması gerekir” dedi.