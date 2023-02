Çanakkale’nin şeftalisi ve kirazı ile meşhur Lapseki ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen meyve ağaçları soğuklama ihtiyaçlarını karşıladı.

Lapseki ilçesinin merkez ve köylerinde 19 bin dekar şeftali, 4 bin dekar nektarin ve 4 bin dekar kiraz ağacı bulunuyor. Mevsim sıcaklarının normalin üstünde seyretmesine rağmen yetkililer mevsimsel olarak herhangi bir sıkıntının bulunmadığını ifade etti. Dünyaca ünlü ‘Lapseki şeftalisi ve kirazı’ üreticilerinin ise herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ve ağaçların soğuklamalarını karşılanmalarından dolayı oldukça memnun oldu.

Meyve bahçelerini gezen Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, "Mevsimsel olarak her hangi bir sıkıntı yok. İlçemizde üreticilerimiz çok şuurlu ve sahada meyve bahçelerinde. Bizde ilçe tarım müdürlüğü olarak ziraat mühendisi arkadaşlarımız sürekli meyve bahçelerini geziyor. Üreticilerimiz meyve ağaçlarını budama faaliyetlerini sürdürmekteler akabinde kış bakımlarını yaptılar şu an uyanmaya yönelik olan çeşitlerde de borda bulamacı ilaç atmaktalar üreticilerimiz. Biz İlçe Tarım Müdürlüğü olarak arazi faaliyetlerimizde bununla ilgili duyurular yapıyor ve her konuda üreticilerimizin yanındayız. Bizim bölgemiz baktığınızda geçiş iklimi, toprak yapısının farlı olması ve en önemlisi üreticilerimizin neyi ne şekilde yapacağının birlikteliğinin sağlandığı bir coğrafya burası. Bunu sadece biz değil ihracatçı firmalarda söylüyor. Meyve ağaçları soğuklama ihtiyaçlarını karşıladılar. Her hangi bir sıkıntı yok. İnşallah bol verimli bir yıl olacak”dedi.

Meyve üreticisi Cihat Gündüz ise, "Meyve ağaçlarında meyve gözlerine baktığımızda son 3-5 senenin en güzel meyve gözünü görmekteyiz. Şeftali ve kiraz ağaçlarında. Meyve ağaçları soğuklanmasını çok yoğun kar ve ya yağmur olmamasına rağmen Şubat ayında geceler çok soğuk geçti. Bizim tahminlerimize göre de şeftalinin 500-600 saat kirazında 800 saat soğuklanması gerekiyor. 8 derece soğuk havanın altında buna ulaştığını düşünüyoruz. Hatta üreticilerimiz badem ve şeftali ağaçları daha erken açtığı için şeftali ağaçlarına göz taşı dediğimiz borda bulamacı şu an hızlı bir şekilde atıyorlar son birkaç gündür. Bu yıl oldukça güzel olacak inşallah” diye konuştu.