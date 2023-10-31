Samsun’da meyhaneye silahlı saldırı düzenleyip valeyi sırtından vurarak ağır yaralayan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir meyhanede önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olaydan 2 gün önce söz konusu meyhanede çıkan kavganın devamı olarak Ordu’nun Ünye ilçesinden gelen K.Y. (19), S.T. (21) ve U.B. (21), içerisinde bulundukları araçtan meyhaneye silahlı saldırı düzenleyip kaçtı. Tabancayla açılan ateş sırasında meyhanenin önünde bulunan vale Y.Ö.(23) sırtından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Y.Ö. tedavi altına alındı. S.T. Samsun’da, K.Y. ve U.B. ise Ordu’nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Y., S.T. ve U.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.