Bayburt Dede Korkut 27’nci Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde Aydıntepe Yaylası’nda yayla şenliği düzenlendi.

Bayburt Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterileriyle başlayan şölende, sanatçılar Seyfettin Çakıral, Turan Ali, Naim Coşkun, Azmi Küçük, Cengiz Aydın, İklima Güngör ve Nisa Akpulat sahne aldı. Sanatçıların söyledikleri bir birinden güzel türkülere halaylar ve horonlarla eşlik eden Bayburtlular, eğlenceye doydular. 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası’nda serin hava ve büyük bir coşku hâkimdi.

Programda kısa bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bayburt Dede Korkut 27. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri’nin son şenliğini Aydıntepe Yaylası’nda gerçekleştiriyoruz. 2 bin 400 rakımın üzerinde bir araya gelmenin coşkusu içerisinde bugün sizlerle gönül birlikteliğini sağladık. Bayburtluları yaylada ağırladık. Uzaklardan gelen hemşehrilerimizin yanıp tutuştukları sıla hasretlerini yaylada bir nebze de olsa dindirmeye çalıştık” dedi.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ise, Bayburt Dede Korkut 27. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde Aydıntepe Yayla Şenliği’nin organizasyonunu sağlayan Başkan Pekmezci’ye, şölene katılan vatandaşlara ve yayla şenliğinde söyledikleri türkülerle halkı coşturan sanatçılara teşekkür etti.

Bayram Aygün’ün sunduğu Aydıntepe Yayla Şenliği’nde, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün ve Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk birlikte sanatçılara plaket takdim ettiler.

Şenliğe, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem il başkanı Bekir Kasap, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, İstanbul Anadolu Yakası Bayburt Derneği Başkanı Adem Doğan, il dışı Bayburt derneklerinin başkanları, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.