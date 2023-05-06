Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde gerçekleşen “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” isimli etkinlik Samsun’un Havza ilçesinde de geniş katılımla yapıldı.

Havza Kaymakamlığı koordinesinde Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Gençlik Merkezi tarafından Havza Belediyesi iş birliği ile sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ve gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla gerçekleşen etkinlik büyük ilgi gördü. Kevser Parkı’nda düzenlenen etkinliğe katılan her yaş grubundan çocuklar ve gençler bocce, ok atma, dart, badminton, tekvando ve karate gösterisi ile halt çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar oynadı.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, "Tüm ülke genelinde düzenlenen ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi’ gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırmak. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Havza Gençlik Merkezi olarak dijital bağımlılığı azaltma amacı ile etkinliklerimize devam etmekteyiz. Gençlerimizi internet, cep telefonu, tablet ve benzeri teknolojik aletlerden uzaklaştırarak hem bedenlerini hem de zihinlerini çalıştırmak, onlara sosyal hayatın güzelliklerini göstermek" dedi.

Etkinliğe Uzun’un yanı sıra Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ile çok sayıda çocuk ve genç katıldı.

Etkinlikte Havza Belediyesi tarafından katılımcılara kek ve meyve suyu ikram edildi.