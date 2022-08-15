Küçükçekmece’de, bir parkta iki kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birkaç kızın karşı gruptaki kıza tekme ve tokatla dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece’de, bir parkta iki kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birkaç kızın karşı gruptaki kıza tekme ve tokatla dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle internet üzerinde tartışma çıktı. Parkta buluşan kızların tartışması devam edince kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraf da birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

Birkaç kız, karşı gruptan aralarına aldıkları kızı tek bulunca tekme tokat vurmaya başladı. Kız yere serildi ancak diğerleri tekmeyle vurmaya devam etti. Bir süre devam eden kavgaya pakta bulunan vatandaşlar ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden kızlar birbirinden şikayetçi oldu.

Yaşanan meydana kavgası anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.