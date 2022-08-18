DÜZCE(İHA) – Düzce’de fındık sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen fındık işçileri Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi. Sağlık çalışanları fındık işçilerinin hem sağlıklarını kontrol etti hem de bilgilendirme yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de fındık sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen fındık işçileri Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi. Sağlık çalışanları fındık işçilerinin hem sağlıklarını kontrol etti hem de bilgilendirme yaptı.

Düzce’de fındık toplama sezonu başladı. Bahçelerdeki fındıkları toplamak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 3 bin kişi Düzce’ye geldi. Fındığın yetiştiği köylerde geçici evlerde barınan işçiler için Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri de seferber oldu. Sağlık Ekipleri, işçilerin yoğun bulunduğu köylerde gezici sağlık aracı ile birlikte giderek işçilerin hem sağlık kontrollerini yapıyor hem de başta korona virüs aşıları, gebelik, aile planlaması, sağlıklı yaşam konularında işçilere bilgilendirme yapıyor.

Düzce Merkeze bağlı Büyük Açma Köyü’ne Diyarbakır’dan gelen işçiler de sağlık ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi. İşçiler ile birlikte gelen bebeklerin ve çocukların sağlık durumlarını da kontrol eden doktor ve ebeler, ayrıca diğer işçilerinde sağlık kontrollerini yaptılar.

Diyarbakır’dan fındık toplamak için Düzce’ye geldiklerini belirterek, sağlık konusunda Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerinin devamlı kendilerini takip ettiğini, bir sorunla karşılaştıklarında ise yardımcı olduklarını belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

“İşçilerin yaşadığı her yere gidiyoruz”

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, gezici sağlık aracı ile mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolünün yapıldığını belirterek “Her yıl olduğu gibi bu yılda fındık işçilerimiz Türkiye’nin çeşitli illerinden Düzce’ye geliyorlar. Bunlarla ilgili kayıt sistemi oluşturuluyor. İlgili kayıtları aldıktan sonra bizim üzerimize düşen sağlıkla ilgili olarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Korona virüsün yoğun olduğu dönemde aşılarla ilgili olarak ön planda olmakla beraber diğer sağlık sorunlarıyla ilgili, koruyucu sağlık hizmetleriyle alakalı olarak ta sağlık hizmeti vermiştik. Bu yılda fındık işçilerimizin gelmeye başlamasıyla birlikte yine koruyucu sağlık hizmetleri olsun diğer tedavi edici sağlık hizmetleriyle olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hamile olan ya da çocuğuyla gelen kadın işçilerimiz oluyor. Onların çocuklarıyla ilgili bakımları, tedavileri yapmamız gereken diğer sağlık faaliyetleri hem bilgilendirme hem tedavi edici yönde sağlık hizmetlerimize devam ediyoruz. Bunların yanı sıra aşı Covid aşılarıyla ilgili hatırlatma dozlarını gezici sağlık aracımızla birlikte yapıyoruz. Büyük Açma Köyünde de fındık işçilerimizin sağlık taramasını yaptık, işçilerin olduğu her yerde faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.

İşçiler ayrıca Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’a da kendilerine sağlık alanında yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ettiler.