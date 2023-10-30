Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartlarından dolayı kiraz ağaçları erken çiçek açtı. Yaprakları dahi dökülmeden çiçek açan kiraz ağaçları görenleri şaşırttı.

Gazipaşa’nın kırsal mahallelerinde bulunan kiraz ağaçları, hava sıcaklığının normallerin üzerinde olması nedeniyle ekim ayında çiçek açtı. Normalde nisan-mayıs aylarında çiçek açması gereken kiraz ağaçlarının sonbaharda çiçek açması, görenleri şaşırttı. Kirazların çiçek açtığını görenler “Mevsimler kirazları kandırdı” dedirtti. Çiçek açan ağaçlarda bulunan yaprakların ise henüz dökülmediği görüldü.

Türkiye’de, erkenci cinsler Mayıs ayının başlarında çiçek açarken, geç olgunlaşan kiraz çeşitleri Mayıs ayının ortalarına doğru çiçek açıyor. Gazipaşa’da ise bu durum biraz değişkenlik gösteriyor. Gazipaşa’da hava şartlarına bağlı olarak Nisan ayında ağaçların çiçek açtığı biliniyor. İlçede kiraz ağacı ortalama bir ya da iki hafta arasında çiçek açarken, ğaçta bulunan çiçekler parlak renklerini sadece 3 gün koruyor.