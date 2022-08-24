Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir bahçede bulunan elma ağacı, dalında olgunlaşmış meyvesi bulunmasına rağmen yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir bahçede bulunan elma ağacı, dalında olgunlaşmış meyvesi bulunmasına rağmen yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı.

Son dönemin en kurak ve kavurucu sıcaklık yıllarından birisi yaşayan Denizli’de, iklim değişikliği yaşanması nedeniyle canlı bitkilerin dengesi bozulmuş durumda. Elmaların henüz dallarında durduğu Acıpayam ilçesinde, bir elma ağacının çiçek açması görenleri şakına çevirdi. Kent merkezine bağlı Aliveren Mahallesi’nde yaşayan Habip Olcay, evinin bahçesindeki elma ağacının meyveleri henüz üzerindeyken yeniden çiçek açtığını fark etti. Daha ilk meyveleri dökülmeden açılan çiçekler görenleri hem şaşırttı hem de ilgisini çekti.

Ağaç sahibi Habip Olcay ise çektiği fotoğraf ile yaşadığı durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Elma ağacının Ağustos ayında çiçek açtığını duyan bölge sakinleri ise ilginç durumu görmek için ağaçla fotoğraf çektiriyor. Vatandaşlar, garip durumu yaşanan iklim değişikliğinden kaynaklanabileceğini düşünüyor.