Çorum’un Sungurlu ilçesinde cevizler aynı yıl içerisinde ikinci kez meyve verdi. Durumu tören vatandaşlar, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Çorum’un Sungurlu ilçesi Mehmetbeyli köyünde yaşayan Ercan Durak’a ait bahçede bulunan ceviz ağaçlarından biri sonbahar mevsiminde beklenmedik şekilde ikinci kez meyve verdi. Yıllardır bahçesinde ceviz ağaçları bulunduğunu söyleyen Ercan Durak, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti. Durumu görünce şaşırdığını kaydeden Durak, "Ceviz ağacının aynı yıl içinde ikinci kez meyve vermesi karşısında şaşırdım. Bu yıla kadar böyle bir durumla karşılaşmadım" dedi.