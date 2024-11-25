Meteorolojini uyarı yaptığı Elazığ’da mevsimin ilk karı yağdı ve kent beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Elazığ’da kar yağışı dün akşam başladı. Gece boyunca devam eden yağış sonrasında şehir adeta beyaz gelinliğini giydi. Sabah beyaz bir örtüye uyanan vatandaşlar ilk olarak iş yerleri ve araçlarının üzerini temizledi. Öte yandan Kültür Park ise kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzaraya büründü.

Kar yağışının dün akşam başladığını belirten vatandaşlardan Yasin Tunç, “Uyandığımızda epeyi kar yağmıştı. Bizde üniversite öğrencisi olduğumuz için tatil olmasını bekledik ama umduğumuz gibi olmadı. Kar yapışı bana göre tam zamanında yağmaya başladı. Manzara çok güzel kar yağışıyla birlikte Kültür Park ise farklı bir manzaraya bürünmüş” dedi.

Kar yağışının geçen sene ile hemen hemen aynı tarihte tekrar yağdığını dile getiren bir diğer vatandaş Tuncay Özavcı, “Kar yağışı gece çok yoğun değildi fakat sabah uyandığımızda etrafın güzel bir örtü ile kaplandığını gördük. Görünce bizde şaşırdık. Okulların tatil olmasını bekledik ama olmadı” ifadelerini kullandı.