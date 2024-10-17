Tokat-Sivas sınırı arasında bulunan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte geçit beyaza büründü.
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Termometrelerin 3 dereceyi gösterdiği Sivas ile Tokat sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi’ne mevsimin ilk karı düştü. Bin 650 rakımlı geçit kar yağışı sonrası beyaza büründü. Sürücülerin dikkatli seyrettiği geçitte yağış ilerleyen saatlerde etkisini azalttı.
Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar masa kurup kahvesini yudumlarken kimileri ise fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.
Kaynak: iha