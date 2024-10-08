Düzce’de kent genelinde düzenli olarak mezarlık ve yeşil alanlarda bakım, budama ile düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Düzce Belediyesi, sorumluluğu altındaki ortak kullanım alanlarında mevsime uygun olarak bakım, budama ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında Aziziye Mezarlığı’nda ot biçme çalışması yapan ekipler, mezarlıkların bakım çalışmasını da sürdürdü. Mahalle mezarlıklarında düzenli olarak yürütülen çalışmalar mevsim şartlarına uygun şekilde muhtelif noktalarda devam edecek.

Öte yandan, şehir merkezinin önemli güzergahlarından biri olan D-655 Akçakoca Yolu üzerindeki refüj kısmında ot biçme çalışması yapan ekipler, özellikle kavşak noktalarında trafik akışını engelleyecek şekilde uzayan otları kesti. Mevsim şartlarına uygun olarak yürütülen çalışmalar belirlenen program çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürülecek.