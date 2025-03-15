DENİZLİ (İHA) – Denizli ve bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftanın ortalarından itibaren 10 ile15 derece azalacak. Meteoroloji soğuyacak hava ve sağışlarla birlikte beklenen zirai don olaylarına karşı uyarı yaptı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illeri bölgesinin 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Salı günü bölge genelinde hissedilir derecede 10 ilâ 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın, bölge genelinde 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Çarşamba gününden itibaren iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz ediyor.

Yapılan değerlendirmelere göre 18 Mart 2025 Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının Denizli’de 3, Afyonkarahisar’da -4 ve Uşak’ta -2 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.