Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından, mevsim geçişlerinden kaynaklanan hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlardan bağışıklığı arttırıcı ürünler alıyor.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından, mevsim geçişlerinden kaynaklanan hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlardan bağışıklığı arttırıcı ürünler alıyor.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte yaşanan mevsimsel değişikliğe bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardan etkilenmekten kaçan vatandaşlar, aktarların yolunu tutmaya başladı. Alternatif malzemeler kullanarak hastalıklardan korunmak isteyenler, bağışıklığı güçlendirmek adına farklı ürünleri tercih ediyor. Kışın en çok tüketilen çaylardan olan ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal gibi ürünler aktarların gözdesi olmaya başladı. Vatandaşlar, Eskişehir’de hava sıcaklıklarının yavaş yavaş düşmesiyle kışın demleyecekleri çayları şimdiden almaya başladı

“Hastalanmadan önce de kış çayı, ıhlamur ve ada çayını sürekli tüketilebilir”

Eskişehir’de 20 yıldır aktar dükkânı işleten Meryem Altın, mevsim geçişlerinde en çok satan ürünlerin kış çayı ve propolis içeren ürünler olduğunu söyledi. Bir paket kış çayının 25 liradan satıldığını söyleyen Altın, “Vücudun dinçliğini ve direncini korumak, bağışıklığını güçlendirmek için propolis kullanmak gerekiyor. Hastalanmadan önce de kış çayı, ıhlamur ve ada çayını sürekli tüketilebilir. Mevsim geçişlerinde hastalanmadan önce tedbirlerin alınması gerekiyor. Vücut direncini sağlamlaştırmak için propolisi özellikle tavsiye ederim. Şuanda mevsim geçişi olduğu satışlarımız için biraz yoğun geçiyor. Öksürük şikayeti ile gelenler fazla oluyor. Biliyorsunuz Eskişehir’de soğuklar başladı, insanlar üşüttüğünü bile anlamıyor. Kış çayının bir paketini 25 liradans atıyoruz. Propolisin sıvı olanı 75, toz olanının kilosu ise 2 bin liraya satıyoruz” dedi.