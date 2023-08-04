Ak Parti Antalya Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya AK Parti İlçe Teşkilatı’nın geleneksel olarak düzenlediği aşure etkinliğine katıldı.
Muharrem ayı münasebetiyle Alanya Sanayi sitesinde gerçekleşen aşure ikramına Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Burak Mindivanlı, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, STK temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, partililer ve sanayi esnafı katıldı.