Mevlit Kandili dolayısıyla Keçiören’in çeşmelerinden akan şerbetler vatandaşlara dağıtıldı.

Mevlit Kandili dolayısıyla Keçiören’in çeşmelerinden akan şerbetler vatandaşlara dağıtıldı.

Keçiören Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla ilçedeki Aşağı Eğlence Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı ve Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan çeşmelerden şerbet akıttı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da vatandaşların Mevlit Kandili’ni tebrik ederek Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda şerbet ikramında bulundu.

Mevlit Kandili’nin Türk-İslam aleminin ve tüm insanlığın barış, huzur ve kardeşliğine vesile olması temennisinde bulunan Altınok, “Sevgili Peygamber Efendimiz’in dünyamızı şereflendirdiği bu manevi günün sevgi, merhamet, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı tazelenmesi temennisiyle Mevlit Kandilimiz mübarek olsun. İnşallah bu mübarek gün başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın hayrına ve güzelliğine vesile olur. Mevlit Kandili’nin feyziyle icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizi Yüce Rabbim kabul etsin” dedi.