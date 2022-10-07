Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’nde de ihya edildi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’nde de ihya edildi.

Tüm İslam aleminde olduğu gibi Kırklareli’nde de müftülük tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi’nde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif’in okunduğu, ilahiler seslendirildi ve salavat getirilen program dualarla son buldu.