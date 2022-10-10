Merkez Camiindeki programda Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. İlçe müftüsü Osman Gül tarafından peygamberimizin hayatı anlatılarak Müslümanların yaşantısını ona göre düzenlemesi konusunda bilgiler verdi.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed S.A.V’in doğumu mevlidi şerif Posof’ta da heyecanla kutlandı.

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