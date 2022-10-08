Bozüyük Belediyesi tarafından Mevlid Kandili nedeniyle şeker ikramı yapıldı.

Bozüyük Belediyesi tarafından Mevlid Kandili nedeniyle şeker ikramı yapıldı.

Bozüyük’te Mevlid Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlid şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun kandil kutlamasını ve selamlarını da iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan ikramlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar Mevlid Kandili’nde kandillerini unutmayan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler.