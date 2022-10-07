Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin düzenlediği Mevlid Kandili Panelinde Peygamberimiz Hz. Muhammed’in yaşamı ve olaylar karşısında sergilediği davranışı anlatıldı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin düzenlediği Mevlid Kandili Panelinde Peygamberimiz Hz. Muhammed’in yaşamı ve olaylar karşısında sergilediği davranışı anlatıldı.

İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Vefa Temel’in Kuran tilaveti ile başlayan panelin moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Furat Akdemir yaparken, Yalova Eski Müftüsü Turgut Açari ise; Hz. Muhammed’in hayatını ve davranışlarını katılımcılarla paylaştı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in camilere verdiği öneme değinerek, onun irşad (Doğru yolu göstermek, öğüt vermek) görevini çoğunlukla camilerde yerine getirdiğini dile getirdi. Hz. Muhammed’in irşad görevini yerine getirirken bilgiye öncelik verdiğini, deneyim ve tecrübeleri yeri geldiğinde kullandığını ifade eden Turgut Açari, onun işini sevgi ile yaptığını ve sade bir dil kullandığını söyledi.

Yeryüzünde isminden en çok bahsedilen, en çok eser yazılan kişinin Hz. Muhammed olduğunu ifade eden konuşmacı, yazılan eserlerin %75’ni de Türklerin kaleme aldığını dile getirdi. Hz. Muhammed’in empati kurma yeteneğinin oldukça gelişmiş olduğunu kaydeden Yalova Eski Müftüsü Turgut Açari, konuşurken de karşısındakinin anlayabileceği cümleler kurduğunu ve açık ve tane tane konuştuğunu ifade etti.