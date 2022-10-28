Esenler Belediyesi, 2022 yılının Süleyman Çelebi Yılı olması vesilesiyle Süleyman Çelebi’nin hayatını ve Mevlid-i Şerif’in yazılış hikayesini ele alan ’Merhaba-Kurtuluş Vesilesi’ isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Tiyatro oyununun galasında konuşan ve Süleyman Çelebi’yi canlandıran oyuncu Fatih Küçük, "Süleyman Çelebi, mevlidin yazarı. Mevlidin huşu içindeki ve o manevi duygularını da seyircimize aktarmak bizim en önemli amacımız.” dedi.

Esenler Belediyesi, 2022 yılının Süleyman Çelebi Yılı olması vesilesiyle Süleyman Çelebi’nin hayatını ve Mevlid-i Şerif’in yazılış hikayesini ele alan ’Merhaba-Kurtuluş Vesilesi’ isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Tiyatro oyununun galasında konuşan ve Süleyman Çelebi’yi canlandıran oyuncu Fatih Küçük, "Süleyman Çelebi, mevlidin yazarı. Mevlidin huşu içindeki ve o manevi duygularını da seyircimize aktarmak bizim en önemli amacımız.” dedi.

Vefatının 600. yılında kültür sanat sezonunu mutasavvıf şair Süleyman Çelebi’ye atfeden Esenler Belediyesi, 2022 Süleyman Çelebi Yılı’na özel, Süleyman Çelebi’nin hayatını ve Mevlid-i Şerif’in yazılış hikayesini konu alan ’Merhaba-Kurtuluş Vesilesi’ adlı tiyatro oyununun galasına ev sahipliği yaptı. Mutasavvıf-şair Süleyman Çelebi’nin hayatını ve Peygamber sevgisi temasıyla kaleme aldığı Mevlid-i Şerif’in yazılış hikayesini konu alan tiyatro oyunu, Süleyman Çelebi Yılı dolayısıyla yapılan tek tiyatro olma özelliği taşıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunun kadrosunda; Fatih Küçük, Adem Yavaş ve Murat Tiryaki yer alıyor.

’Merhaba-Kurtuluş Vesilesi’ tiyatro oyununun yönetmenliğini yapan ve İstanbul Şehir Tiyatroları Sahne Tasarımcısı olan Mehmet Emin Kaplan, “UNESCO, 2022 yılını Süleyman Çelebi Yılı ilan etti. Süleyman Çelebi’nin ölümünün 600. yılı olmasına binaen Cumhurbaşkanımız da bu yılı Süleyman Çelebi Yılı ilan etti ve genelge yayımladı. Bu konuda çeşitli etkinliklerin yapılması için bir talimatı oldu. Bu anlamda Esenler Belediyesi’yle böyle bir proje geliştirdik. Sağ olsunlar hiçbir desteklerini esirgemediler” dedi.

Oyuncu Fatih Küçük ise, “Ben oyunda Süleyman Çelebi’yi oynuyorum. UNESCO’nun 2022 yılını Süleyman Çelebi Yılı ilan etmesinden sonra biz de bu çalışmaya giriştik. Yani bugün sergileyeceğimiz oyunun aslında bir yıllık geçmişi var. 2 aydır da provaları devam ediyor. Süleyman Çelebi, mevlidin yazarı. Ona atıfta bulunuyoruz. Genelde ramazan aylarında aklımıza gelen, mevlit akşamlarında aklımıza gelen mevlidin yazarı. Mevlidin huşu içindeki ve o manevi duygularını da seyircimize aktarmak bizim en önemli amacımız” açıklamasında bulundu.