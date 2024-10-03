Sinop’ta, 2024 Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde kitap fuarı açıldı.

Fuar, bölgedeki kültürel ve dini değerlerin öne çıkarılması amacıyla düzenlendi. Açılışta İl Müftüsü Paşa Bektaş dua ederken, Sinop Valisi Mustafa Özarslan da fuar alanını gezerek kitaplar hakkında bilgi aldı. Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleşen fuarda çeşitli yayınevlerinin eserleri sergileniyor. Fuar 7 Ekim tarihine kadar her gün saat 09.00 ile 19.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Açılış programında ayrıca Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş ve Sinop Üniversitesi Rektörü Şakir Taşdemir de katıldı.