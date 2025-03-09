Mevlevi Evi’nde düzenlenen "Aşk Aynasında Hz. Mevlana" konulu söyleşisinde Mevlana’nın sözlerine yer verilerek, onun hayata yaklaşımından bahsedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Aşk Aynasında Hz. Mevlana" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin konuğu Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cançelik, Mevlana Celaleddin Rumi’nin aşk ve sevgi üzerine derin ve evrensel bakış açısını dinleyicilere aktardı. Mevlana’nın öğretilerini günümüz insanının hayatına nasıl adapte edebileceğini ifade eden Cançelik, aşkın, insanı yokluk alemine adım attıran kutsal bir bağ olduğunu vurguladı.

Katılımcılar program sonrasında Mevlevi Evi’nin huzurlu ortamını gezerek, Mevlana’nın öğretilerini derinlemesine hissetme ve manevi mirasını keşfetme fırsatı buldu. Söyleşi sonunda katılımcılar, Doç. Dr. Ali Cançelik’e sorularını yönelterek, daha derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdi.