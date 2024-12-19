Kocaeli’de bulunan Mevlevi Evi’nde Hazreti Mevlana’nın vuslatı olarak kabul edilen "Şeb-i Arus" etkinliği düzenlendi. Hayatı, eserleri ve düşünceleri üzerine yapılan konuşmalarla katılımcılar Mevlana’nın manevi dünyasına yolculuk yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Celalettin Rumi’nin vuslatı olarak kabul edilen "Şeb-i Arus" etkinliğini Mevlevi Evi’nde yoğun katılımla gerçekleştirdi. Etkinliğe ilgi de yoğun oldu. Bu anlamlı gecede, Mevlana’nın öğretileri ve felsefesi derinlemesine yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş’in de katıldığı bu anlamlı gecede, Mevlana’nın öğretileri ve felsefesi derinlemesine yaşandı.

Etkinlik boyunca Mevlana’nın hayatı, eserleri ve düşünceleri üzerine yapılan konuşmalarla katılımcılar Mevlana’nın manevi dünyasına yolculuk yaptı. Mevlana’nın "Hamdım, Piştim, Yandım" sözleriyle ifade ettiği tekamül yolculuğu, bu özel gecede bir kez daha hatırlandı.