Yunusemre Belediyesi Hazreti Mevlâna’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü ve 2023 Mevlana Yılı etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda da program düzenlenecek.

Hazreti Mevlâna’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü ve 2023 Mevlana Yılı etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda da etkinlik yapılacak. Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda 7 Kasım 2023 (yarın) Salı günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi sema ekibi sahne alacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tüm vatandaşları beklediklerini belirterek, “Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda yarın 20.00’de yapılacak olan etkinliklerimize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.” dedi.