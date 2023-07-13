Hz. Mevlana Celâleddîn-î Rûmî 750’inci vuslat yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi.

Mevlana, 750. Vuslat Yıl Dönümünde Şanlıurfa’da düzenlenen programlarla anıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Balıklıgöl platosunda gerçekleşen programda Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Sema Ayini şerifi gerçekleştirildi. Ellerin semaya açıldığı gecede Semazenler aşk ile döndü.

“Anadolu’nun hamurunu yoğuran Mevlana’dır”

Mevlana’nın fikirlerinin Anadolu topraklarında 750 yıl geçmesine rağmen hala canlılığını koruduğunu anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Bundan sonra her hafta farklı vatandaşlarımız için farklı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Hz Mevlana aradan 750 yıl geçmesine rağmen ama hala canlı, müziğiyle, fikriyle Anadolu topraklarını etkiliyor. Aslında Hz. Mevlana Anadolu’yu Anadolu yapan, Anadolu’nun hamurunu yoğuran en önemli isimlerden biridir’’ dedi.

“Şanlıurfa masalımsı bir şehir oldu”

Şanlıurfa’nın tarihi sülietini ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini anlatan Başkan Beyazgül, “Canla, başla ve gayretle sizlere hizmet ediyoruz. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Şanlıurfa o kadar değişti ki yer yer rengarenk, cıvıl cıvıl, şu ana kadar 2 bin 500 kamulaştırma yaptık. Betonerme yapıları yıktık, şehrin tarihi sülietini ortaya çıkardık. Kamulaştırılan alanlara parklar, çay bahçeleri yaparak adeta kent masalımsı bir şehir oldu. Kızılay, Kızılkoyun, Belediye çay bahçesi ayrı bir renk, tarihi kalenin arkası ayrı bir şekilde düzenleniyor. Tarihi çarşıların yer aldığı bölgede ulaşımı ücretsiz yaptık. Belediye tesislerinde çaylar 3 lira, yine halk ekmeğimizde 3 liradan satışa sunuluyor. 4 yılda bin 150 faaliyet gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.