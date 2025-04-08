Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde Mevlana Müzesini 118 bin 527 kişi ziyaret etti.

Mevlana Müzesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Bayram tatilinde Konya’ya gelen 118 bin 527 yerli ve yabancı ziyaretçi Mevlana Müzesini gezdi. Misafirler, Mevlana Hazretlerinin sandukası başında dua ederken müze içerisindeki yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Kayseri’den memleketine ailesiyle dönen Kaan Kahraman, Konya’ya uğrayarak Mevlana Müzesini ziyaret ettiğini belirterek, "Kayseri’ye gitmiştik, Balıkesir’de yaşıyoruz normalde. Dönüşte hiç gelmediğimiz Konya’ya uğrayalım Mevlana Müzesini ziyaret edelim dedik. Çok huzurluyuz şuanda burada olduğumuz için. Kapıdan içeri girince atmosferi hissediyorsunuz" dedi.

Konyalı Salih Ak da, "Biz Konyalı olarak Mevlana Müzesini fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Çocuklarımıza bu bilinci de aşılamak adına sık sık gelmeye çalışıyoruz. Çalıştığımız çeşitli illerde de burayı gidince özellikle anlatıyorum. Buraya herkesi davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Zonguldak’tan Konya’ya ailesiyle gelerek Mevlana Müzesini ziyaret eden Rüzgar Okur da, "Zonguldak’tan tatil için geldik, gelmişken de ailemle buraya gelmeden gitmeyelim dedik. Konya’ya her geldiğimde burayı ziyaret etmeye çalışıyorum. Gittiğim memleketimde de tarihi bölgeleriyle tanınmış bir yer diyorum, özellikle Mevlana Müzesini anlatıyorum" diye konuştu.