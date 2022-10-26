Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi’nde başlatılan ve tamamlandığında ilçeyi bambaşka bir çehreye büründürecek meydan düzenleme çalışmalarını inceledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi’nde başlatılan ve tamamlandığında ilçeyi bambaşka bir çehreye büründürecek meydan düzenleme çalışmalarını inceledi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle incelemeyi gerçekleştiren Başkan Yalçın burada devam eden çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Modern kent dokusuna uygun hale getirilecek olan meydan, barındırdığı unsurlarla daha fonksiyonel bir konuma kavuşacak. Toplamda 20 bin metrekare alana sahip meydan, 18 bin metrekare yeşil alanıyla mahalle sakinlerinin dinleneceği bir rehabilitasyon merkezi konumunda olacak. 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak meydan tamamlandığında, içerisinde bilgi ve kültür evi, amfi, cami, şadırvan, büfeler, kafeterya, muhtarlık ve abonman dolum merkezi ile fatura ödeme noktalarına sahip olacak. Ayrıca proje çerçevesinde kentsel tasarım ve peyzaj düzenleme çalışmaları da gerçekleştirilecek.