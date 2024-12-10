Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Mevlana Haftası kapsamında Medine 4-6 Yaş ve İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursu ile Nuruosmaniye 4-6 Yaş ve İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursu’na ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti sırasında Kur’an Kursu öğreticilerinden kursların faaliyetleri ve eğitim programları hakkında bilgi alan Dr. Açık, minik öğrencilerle bir araya gelerek onlarla hasbihal etti. Çocuklarla kurduğu sıcak iletişimle dikkat çeken Müftü Açık, onlara dini eğitimlerinin önemini vurguladı.

Ayrıca, İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursu’na devam eden yetişkin kursiyerlerle sohbet eden Dr. Açık, Kur’an-ı Kerim öğrenmeye zaman ayıran kursiyerleri tebrik ederek her birine teşekkür etti. Açık, yetişkinlerin bu çabalarının hem bireysel hem de toplumsal açıdan çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Ziyaretin ardından Dr. İrfan Açık, Mevlana’nın hoşgörü ve manevi değerlere olan vurgusunun önemini bir kez daha hatırlatarak, bu tür eğitim faaliyetlerinin toplumda kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.