Hz. Mevlana’nın vuslatının 751. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen “Yâd-ı Mevlana” programında, aslına uygun sema mukabelesi gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, Hz. Mevlana’nın vuslatının 751. yıldönümü münasebetiyle “Yâd-ı Mevlana” programı düzenledi. SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

YOĞUN KATILIM VARDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana’nın vuslatının 751. yıldönümü münasebetiyle “Yâd-ı Mevlana” programı düzenledi. Uluslararası Mevlana Vakfı ile Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne’de ortaklaşa gerçekleştirilen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Hz. Mevlâna'nın 23. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlâna Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Azra Çelebi Kumcuoğlu ve çok sayıda Kocaelili programa katılım sağladı.

SEMA MUKABELESİ YAPILDI

Azra Çelebi Kumcuoğlu’nun mukabele ve gerçekleştirilecek ritüellerle ilgili bilgi aktarımı yaptığı programda Mevlevi dervişlerinin katılımı ile aslına uygun sema mukabelesi gerçekleştirildi. Sema mukabelesinin bir dua olduğunu ve gösteride alkış olmamasını isteyen Kumcuoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür etti.

“ANADOLU GÖNÜL İNSANLARININ YURDUDUR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ise, “Anadolu’muz, erenlerin, âriflerin, âlimlerin, ozanların, abdalların, şairlerin, gönül insanlarının yurdudur. Gönül insanlarının bol ve bereketli olarak yetiştiği bu topraklar, insanlık düşün tarihine çok ciddi katkılar sunmuş, faziletin, erdemin, merhametin, sevginin ve aşkın ne olduğunu, nasıl olduğunu, yaşayarak ve yaşatarak göstermiştir” dedi.

“İNSANİ DEĞERLERİMİZİ YAŞATIYORUZ”

Berna Abiş ayrıca, “Sadece kendi çıkarı için yaşayan modern insan, insani değerlerden uzaklaştıkça aslında kendi kuyusunu kazımakta, kendi hazin sonuna yaklaşmaktadır. İşte tam da bu noktada bizim Mevlana’mız, Yunus’umuz, Hacı Bektaş’ımız ve Anadolu irfanımız devreye girmekte, insana insan olduğunu hatırlatmaktadır. Yaratılanı Yaratan’dan ötürü seven bir medeniyetin evlatları olarak, insani değerlerimizi tıpkı yüzyıllar öncesinde olduğu gibi bu gün de yaşıyor, yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ MANEVİ DEĞERLERİ ÖNCELİYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak milli manevi değerleri önceleyerek çalıştıklarını söyleyen Abiş, “Bu yöndeki tüm çalışmaları da destekliyoruz. Bu vesile ile tüm Anadolu erenlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Vefatının 751. yılında Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi anma etkinliği kapsamında programa emek veren tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.