Ankara Keçiören Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 751'inci vuslat yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Kadınlar Lokali tiyatro ekibi tarafından sahnelenen “Gel” adlı tiyatral şiir dinletisine Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Mevlana’nın ortaya koyduğu değerler, hayat öğretileri ve evrensel sevgi anlayışının anlatıldığı programda Mevlana’nın eserlerinden kesitlere yer verildi. Hoşgörü, sevgi, birlik anlayışı ve Mevlana’nın öğretilerinin sahneye taşındığı program duygu dolu anlar yaşattı. Şiir dinletisinin ardından sema gösterisi izleyenleri büyüledi.Mevlana’nın ortaya koyduğu değerler, hayat öğretileri ve evrensel sevgi anlayışının anlatıldığı programda Mevlana’nın eserlerinden kesitlere yer verildi. Hoşgörü, sevgi, birlik anlayışı ve Mevlana’nın öğretilerinin sahneye taşındığı program duygu dolu anlar yaşattı. Şiir dinletisinin ardından sema gösterisi izleyenleri büyüledi.

Kaynak: igf