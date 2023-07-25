Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR-52 Karaman-Konya Bölgesinde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 2023 yılında imalat sanayinde üretimin, verimliliğin ve genç istihdamının artırılması amacıyla KOBİ’lere yönelik 50 milyon TL bütçe ile ilan ettiği Finansman Desteği Teklif Çağrısı çerçevesinde destek almaya hak kazanan başarılı projeleri açıkladı.

İlan ettikleri proje teklif çağrısı başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “Ajans olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar, sorumluluk alanımızda yer alan Karaman-Konya Bölgemizin rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması amacıyla yürüttüğümüz çeşitli destek mekanizmaları ile bugüne kadar bölgemize güncel rakamlarla 1,45 milyar TL kaynak aktararak eş finansmanlarla birlikte 2,7 milyar TL yatırımı harekete geçirmiş durumdayız. Son olarak Ajansımız tarafından KOBİ’lere yönelik ilan edilen Finansman Desteği Teklif Çağrısı ile de bölgemizde imalat sanayinde üretimin, verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasını amaçladık. Söz konusu teklif çağrısı çerçevesinde bölgemizde yer alan uygun proje sahipleri tarafından imalat sanayinde üretimin, verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasını önceleyen 111 proje başvurusu gerçekleştirildi. Bu projelerden yüksek ve orta-yüksek ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasına yönelik 5 proje, savunma, havacılık ve silah-mühimmat alanında inovatif teknoloji transferi içeren uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik 1 proje, Karaman ilindeki orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasına yönelik 6 proje ve Konya merkez ilçeler haricindeki ilçelerde orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılmasına yönelik 5 proje olmak üzere toplamda 17 proje ajansımız tarafından destek almaya hak kazandı. Program çerçevesinde Konya ve Karaman illerinden başvurusu yapılan ve ajansımız tarafından başarılı bulunan bu projelere 50 milyon TL kaynak ayrılmış durumda. Destek almaya hak kazanan projelerin dağılımlarına baktığımızda, bölgemizde imalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmelerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetler, Konya ve Karaman’da bulunan firmaların yüksek-orta ve düşük teknoloji düzeyindeki ürünlerin üretiminde verimliliğin ve genç istihdamının artırılması gibi bölgemiz ve ülkemiz için son derece önem arz eden konuların yer aldığını görüyoruz. Ajans olarak bugüne kadar ilan ettiğimiz mali destek programlarımızda olduğu gibi bu teklif çağrımıza da bölgemizde yer alan pek çok kurum ve kuruluş proje başvurusunda bulundu. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından hayata geçirilmeye başlanacak olan bu projelerin, bölgemizin sorunlarına çözüm üretmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ajansımıza proje sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, projelerin bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.