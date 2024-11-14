Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliği ile Konya’da bulunan üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrencilere yönelik olarak “İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri” düzenledi.

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği’nde KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Canıtez tarafından gerçekleştirilen eğitimler, 4 hafta sonu olmak üzere toplamda 32 saat sürdü. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından başarılı bulunan yabancı öğrencilere Dış Ticaret Uzmanlığı sertifikaları verildi.

Ajans olarak gerçekleştirdikleri eğitim programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, sorumlu olduğumuz bölgelerde bir yandan çeşitli destek mekanizmaları uygularken diğer yandan da hem bölgemizde faaliyet gösteren firmaların uluslararası rekabette ihtiyaç duyduğu alanların iyileştirilmesine hem de bölgemizin insan kaynağının gelişmesine katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın yapıtaşlarından biri olan ihracat kavramının ülkelerin ekonomik açıdan gelişimlerinde temel rol oynadığı günümüzde bu operasyonları gerçekleştirecek donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi de bir o kadar önem arz etmektedir. 180’den fazla ülkeye 3 binden fazla ihracatçı firmasıyla 3.36 milyar dolar ihracat gerçekleştiren şehrimize baktığımızda ise firmalarımızın bu noktada uluslararası ticaretin gerekliliklerini yerine getirecek, birkaç dünya dilini aynı anda konuşabilen, yeni pazarlar ve yeni müşteriler kazandıracak olan dış ticaret uzmanlarına büyük ihtiyaç duyduklarını sahada yürüttüğümüz çalışmalardan tespit etmiştik. Tam da bu noktada, şehrimizdeki üniversitelerde eğitim görmek için çeşitli ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler hem geldikleri ülkelerdeki bağlantıları hem de konuştukları birkaç yabancı dil sebebiyle odak noktamız oldu. Bizler, çeşitli bağlarla bağlı olduğumuz bu öğrencilerimizi hem ülkemizin bir zenginliği hem de geldikleri ülkeler ile ülkemiz arasında gönüllü birer elçiler olarak görüyoruz. Bu öğrencilerimizin bir kısmı eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönerken bir kısmı da ülkemizde çalışma hayatına katılmakta ve sahip oldukları donanımları ile de yetişmiş insan kaynağı açısından büyük bir potansiyel oluşturmaktadırlar. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de buradan hareketle İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğiyle Konya’da bulunan üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrencilere yönelik olarak düzenlediğimiz İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitim Programı ile bu öğrencilerin şehrimizde faaliyet gösteren ihracat firmalarının dış ticaret birimlerinde çalışabilmelerini hedefledik. Düzenlenen eğitim programı çerçevesinde 25 uluslararası öğrenci 4 hafta sonu 4’er saatten toplamda 8 gün ve 32 saatlik dış ticaret eğitimi almış oldu. Eğitimler boyunca katılımcılara, uluslararası e-ticaretin tanımı ve kapsamı, uluslararası e-ticaretin türleri, dış ticaret işlemlerinin yürütülmesi, firma türleri ve avantajları, ihracat pazarlaması ve süreci, ticari bilgi kaynakları, ticari bilgilerin bulunma yöntemleri ve teknikleri, ticari istihbarat, ihracat pazar araştırması ve müşterilerin bulunması, dış ticarette ödeme yöntemleri ve uygulamaları, ihracatta ve ithalatatta kullanılan belgeler ve bunların doldurulması, gümrük mevzuatı, ihracat ve ithalatta lojistik gibi konular ve uluslararası ticaretin tüm süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı. Ajans olarak, bölgemizde yer alan paydaşlarımızın ihtiyaç duydukları alanlara ve bölgemizin her açıdan gelişimine katkı sunacak projelere desteğimizin artarak devam edeceğini ifade ederek değerli işbirlikleri için İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği’ne ve KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne teşekkür ediyor, eğitimlerin öğrencilerimiz, şehrimiz ve bölgemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.