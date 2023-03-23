Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından Kaynak Verimliğinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen ve Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen “Akıllı Atık Toplama Sistemi Projesi” başarıyla tamamlandı.

Tamamlanan proje ile ilgili düzenlenen kapanış toplantısında konuşan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Ajans olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR-52 Konya-Karaman Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığımız mali ve teknik destek programları ile bölgemizin her açıdan gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, ajans olarak 2020 yılında bölgede kaynak verimliğinin geliştirilmesi için yenilikçi yöntemlerle mevcut kaynak kullanımında tasarrufun sağlanması amacıyla Kaynak Verimliğinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ilan etmiş ve bölgemizde yer alan paydaşlarımızdan gelen pek çok projeye destek vermiştik. Bunlardan birisi de bugün tamamlanan ve amaç ve hedefleri açısından büyük önem atfettiğimiz Selçuklu Belediyemiz tarafından ajansımıza sunulan Akıllı Atık Toplama Sistemi Projesi’ydi. Ajansımız tarafından 765 bin TL kaynak aktarılan bu proje çerçevesinde bin 400 adet akıllı atık ölçüm cihazı ve 1 adet Akıllı Atık Toplama Sistemi yazılımı alınmış olup, tecrübeye dayalı çalışma sistemi yerine, konteynerlerden alınacak dinamik verilerle rota optimizasyonu sağlayan Akıllı Atık Toplama Sistemi’ne geçilmiştir. Kaynak verimsizliği sorununu ortadan kaldıran bu sistem sayesinde hem birim atığın toplanması için daha az yakıt kullanılarak yakıt tasarrufu sağlanacak hem de doğaya salınan karbon emisyonu azaltılarak daha temiz çevre için verimli çalışma sistemi oluşturulacaktır. Gerek ülkemiz ve gerekse de bölgemiz açısından büyük öneme sahip olan kaynak verimliliği konusunda çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini özellikle ifade ederek, projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde büyük çaba harcayan Selçuklu Belediyesine ve proje iştirakçisi olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"1 mıntıkada 2 yılda 7 bin 300 litre akaryakıt tasarrufu sağladık"

Selçuklu’nun nüfus olarak 50 ilden daha büyük olduğunu ve büyüme hızı olarak da bir çok kentten daha hızlı büyüdüğünü ifade eden Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet İnançlı da, “Belediye olarak, yalnızca günümüze cevap veren çözümlerle değil yarınlara vizyon oluşturacak planlama anlayışı ile çalışan bir kurum kültürüne sahibiz. Akıllı Atık Toplama Sistemi de bizim için önemli bir yere sahip. 2018 yılında pilot uygulama olarak bilimsel verilerin analizi, detaylı raporlar ve fayda-maliyet analizleri ile çıktığımız bu yolda önemli mesafeler kat ettik. Akıllı Atık Toplama Sistemi sayesinde elde edilen verilere göre, aynı alanda kullanılan yer altı çöp konteyneri sayısında yüzde 28 iyileştirme sağlandığını, çöp araçlarının atık toplama mıntıka alanlarında yüzde 31 genişletilerek iyileştirme sağlandığını, 1 mıntıkada 2 yılda 7 bin 300 litre akaryakıt tasarrufu ve 20 bin kg daha az CO2 salınımı gerçekleştiğini, mesai içi toplam süre kullanımında yaklaşık yüzde 30 iyileştirme sağlandığını tespit ettik. Ayrıca sürdürdüğümüz çalışmalarla atık toplama süreci ve çöp konteyneri doluluk oranlarını tamamen kontrol altına aldık ve verimli atık yönetim planlaması yaparak, vatandaşlarımızın konteyner ve çöp toplama ile ilgili memnuniyeti artmış olduk. Rota optimizasyonu sayesinde çöpler daha verimli ve daha çevreci toplanırken, trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlanarak karbon ayak izi azaltılmaktadır. Tüm bu katkıların artırılması ve projenin ilçemizde yaygınlaştırılması için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ile Belediyemiz proje ortağı olarak Mevlana Kalkınma Ajansı’na projemizi sunduk ve destek almaya hak kazandık. Projemize verdiği destekten dolayı Mevlana Kalkınma Ajansı’na ve projemize sunduğu değerli katkılardan dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüze ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Toplantıya, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İnançlı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, Makine Mühendisleri Odası Şube Müdürü Levent Şam, projenin uygulama sahasında yer alan mahallelerin muhtarları ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.