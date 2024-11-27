Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi ortaklığında yürütülen “İşitme Engelliler İşgücüne Kazandırılıyor Projesi” kapsamında kurulan PVC atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen açılış programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ve okul yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katılım sağladı. Ajans olarak projeye verdikleri destekle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de, yönetim kurulumuz önderliğinde ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sorumluluk alanımızda bulunan Konya-Karaman illerinde gerek işletmelere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığımız mali ve teknik destek programları ile gerekse de çeşitli konularda hazırladığımız plan ve raporlarla bölgemizin kalkınmasına yön vermek ve bu kalkınma sürecine katkıda bulunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ajansımız tarafından bu doğrultuda, kurulduğumuz günden bugüne kadar yaklaşık 1600 mali ve teknik destek projesine 2024 fiyatları ile yaklaşık 3 milyar TL destek sağlanarak eş finansmanlarla birlikte 5,5 milyar TL’lik yatırım bölgemizde harekete geçirilmiştir. Bunun yanısıra ajans olarak ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının bölgemize çekilerek bölge insanımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için de çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Bu bağlamda merkezi düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’müz tarafından koordine edilen yerelde ise kalkına ajansları tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında bölgemizin sosyal sorunlarına yönelik paydaşlarımız ile projeler geliştiriyor, bu projelerin finansmanı için gayret gösteriyoruz. Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarının sağlanması ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Tüm illerimizde yürütülen ve kısa adı SOGEP olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında bugüne kadar Konya’da 9, Karaman’da ise 6 proje olmak üzere farklı konularda toplamda 15 proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız tarafından desteklenmiş ve bu projelere güncel rakamlarla toplamda 49 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. Bugün bizleri bir araya getiren ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında da Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde işitme engelli öğrencilerin pvc kapı-pencere üretimi alanında iş hayatına hazırlanması amacıyla bir meslek atölyesi kurulmuş durumda. Atölyenin kurulumunun ardından proje kapsamında 27 gence bu atölyede mesleki eğitimler verilmeye devam etmekte, bu mesleki eğitimleri alıp başarılı olan en az 10 öğrencimizin ise pvc kapı-pencere üretimi yapan firmalarda istihdam edilmesi hedeflenmektedir. İşitme engelli gençlerimizin, istihdam alanında dezavantajlarını en aza indirecek eğitim imkanlarına sahip olmaları adına son derece önem arz eden ve desteklemekten büyük mutluluk duyduğumuz bu projeye ajansımız tarafından 2 milyon Türk Lirası kaynak ayrıldığını özellikle belirtmek istiyorum. Ajans olarak, bölgemizin gelişimine katkı sunacak, sorunlarına çözüm üretecek projelere desteğimizin süreceğini ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müze, projeye büyük katkılar sunan Selçuklu Belediye’mize teşekkür ediyor, projenin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Özel bireylerin hayatın her alanında etkin bir şekilde söz sahibi olabilmelerinin onlara sunulacak fırsatlar ve oluşturulacak yeni alanlarla mümkün olduğunu ifade eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de, “Nitekim özel bireylerimizin kendilerine gerekli imkanlar tanındığında nice başarının altına imza attıklarına ve pek çok konuda engel tanımadıklarına büyük bir gururla şahitlik etmekteyiz. Selçuklu Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisemizin Mevlana Kalkınma Ajansı ve Selçuklu Belediyesi’nin destekleriyle yürütmekte olduğu ‘İşitme Engelliler İş Gücüne Kazandırılıyor’ projesi de bu noktada atılan çok değerli bir adım olmuştur” dedi.

“Eğitim alanında işbirliği halinde çok güzel işlere imza atıyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Tabii eğitim alanında hepimizin üzerine görevler düşüyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz zaten bu konuda gereken bütün çalışmaları yerine getiriyorlar ama belediyelerin de, kalkınma ajanslarının da, diğer kurumların da mutlaka eğitim alanında üzerlerine bir görev, bir sorumluluk alması ve bu konularda bir çalışma yapması gerekiyor. Biz de Konyamızda çok şükür bütün kurumlarımızla birlikte belediyelerimizle birlikte eğitim alanında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle de işbirliği halinde çok güzel işlere imza atıyoruz. Bugün de işte bunun örneklerinden bir tanesini hep birlikte görüyoruz. Ben belediyecilik hizmetlerini sadece temel belediyecilik hizmetlerinden ibaret görmüyorum. Temel belediyecilik hizmetlerini yapmak zaten bizim asli görevimiz olmazsa olmaz. Onunla ilgili en ufak bir eksikliğe, aksaklığa hiçbir zaman tahammülümüz yok. Ama bunun yanında en önemli yapmamız gereken işlerden birinin de eğitim alanında hem fiziki şartların iyileştirilmesi hem de donanım yönünden imkanların geliştirilmesi ve çocuklarımıza, gençlerimize daha nitelikli, daha kaliteli, daha yüksek standartta eğitimlerin verilebilmesi için mekanların oluşturulması, imkanların oluşturulması bizim asli görevimiz diye düşünüyorum. Gençlerimiz, geleceğimiz çocuklarımız, her zaman üzerine titrediğimiz bizim en değerli varlıklarımız. Tabii özel gençlerimiz olduğu zaman iş daha da farklılaşıyor. O yüzden bu zamana kadar anaokulları, ilkokullar, liseler farklı binalar yaptık, farklı açılışlar yaptık, atölyeler yaptık ama buradaki yaptığımız iş görüyorum ki şimdiden meyvelerini vermeye başlamış. Ben İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, Mevlana Kalkınma Ajansımıza, bütün emeği geçenlere bu proje için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okul müdürümüz, yöneticilerimiz burada çok büyük emekleri var, gayretleri var. Biz okulu ziyarete geldiğimiz zaman bize heyecanla burada yapmak istedikleri projeyi ifade ettiler. Bununla ilgili çabaları, gayretleri bizi de heyecanlandırdı ve çok şükür bugün bu güzel neticenin hep birlikte artık açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada inşallah gençlerimiz, özel gençlerimiz, öğrencilerimiz meslek sahibi olacaklar ve buradaki programlar bittikten sonra da hem sosyal yaşantılarında hem aile yaşantılarında hem de bireysel yaşantılarında artık statüleri değişmiş olacak. O yüzden onlar için güzel yeni bir başlangıç burada oluşuyor. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı vazifeler, hayırlı görevler alırlar ve kendileri için de aileler için de güzel neticelere vesile olur diyorum. Atölyemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokolün ve davetlilerin katılımyla Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi bünyesinde kurulan pvc atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.