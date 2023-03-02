Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi arasında iş birliği protokolü hazırlandı.

Hizmet içi eğitim rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesine ait işbirliği protokolü, MEÜSEM Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege ve Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı, Üniversite Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alkan Alkaya tarafından imzalandı.

Mersin Şube Başkanı Doç. Dr. Alkan Alkaya ve MEUSEM Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege; “gerçekleştirilen protokol ile kentimizde ihtiyaç dahilinde nitelikli eğitimlerin sağlanması konusunda önemli bir adım atıldığını” söylediler.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Mersin Şubesi ve Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında "Güç Sistemleri Analizi" ve "Yüksek Gerilim Tekniği" kursları düzenlenecek ve kurslarla ilgili bilgilere sem.mersin.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.