Mersin Üniversitesi’nde (MEÜ), 2023-2024 akademik yılı açılış töreni yapıldı.

MEÜ Akdeniz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene, Mersin Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Sistem ve Harekat Destek Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, MEÜ Rektörü Erol Yaşar, milletvekilleri, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Pehlivan, MEÜ’nün 1992 yılında kurulan bir üniversite olduğunu hatırlattı. Şu anda 17 fakültesi, 5 enstitüsü, 7 yüksekokulu, 11 meslek yüksekokulu ile 46 bin 187 öğrenciye hizmet veren bir eğitim kurumu olduğunu kaydeden Pehlivan, "Bin 764 akademik personelinin geleceğimizin teminatı gençlerimize büyük bir özveri içerisinde geleceğe hazırladığı üniversitemiz kurulduğu günden bugüne kadar 117 bin 977 gencimizi mezun etmiştir. Üniversitelerimiz bilgi, bilim, ilim yuvalarıdır. Pek çok kişi ’bilgi güçtür’ der. Peki bu bilginin gücü nereden kaynaklanır veya nasıl tezahür eder veya etmelidir? İşte bu nokta çok önemlidir. Dünyanın büyük bir kesiminin bilgiyi insanlığın lehine değil, maalesef aleyhine kullanıldığını, kendi mutluluklarını birilerinin mutsuzlukları üzerine inşa ettiklerini görüyoruz. Bunu asla tasvip etmiyoruz. Çünkü bizim medeniyet anlayışımız sadece yanımızda, yakınımızda olana değil, bütün insanlığı ve bütün mazlumları koruyup kollamayı esas alır. Masum insanların canına kastedenleri lanetliyoruz, bu yaptıklarını asla kabul etmiyoruz. Devlet olarak da millet olarak da geçmişten bu yana taşıdığımız bu konudaki misyonumuzu, kardeşlikten, insan hakkını, yaşam hakkını savunmaktan yana tavrımızı bugün de ortaya koyuyoruz. Üniversitelerimiz nitelikli insan yetiştirmek için fırsat sunan bilgi ve bilim yuvalarımızdır. Cumhurbaşkanımızın ’Her İlde Üniversite Projesiyle’ üniversitelerimiz artık çok yakınımızdadır. Bu yapıların kurulması yetmiyor, içini hep birlikte doldurmamız icap ediyor. Sağlanan imkanları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sorumluluğu da üniversite çatısı altında bulunan kıymetli akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin en iyi şekilde taşıdıklarına inanıyoruz" dedi.

"Teknolojiyi alan değil üretin konuma geldik"

Türkiye’nin çok büyük bir gelişim süreci içerisinde olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Sanayide, teknolojide, bilimde, bilişimde çok önemli mesafeler kat etti. Bugün artık savunma sanayisinde yüzde 80 yerli ve milli oranından bahsediyorsak işte bu devletimizin bu konuda öncülük etmesi ve milletimizin gayreti ile olmuştur. Artık kendi otomobilimizi üretebiliyoruz, kendi insanımızı uzaya gönderme aşamasına geldik. Teknolojiyi alan değil üreten konumuna geldik. Köklerimizi unutmuyoruz, aziz ecdadımızın bırakmış olduğu vatan emanetine sadakatle sahip çıkıyoruz ve bu anlayışla, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle ülkemizin 2. Yüzyılına ’Türkiye Yüzyılı’na adım atıyoruz. Devlet ve millet olarak ortaya koyduğumuz eserlerle yarınlara güvenle bakıyoruz. Hayatın her alanında bilimde teknolojide, sanayide, tarımda, eğitimde, sporda, sanatta eserler ortaya koymak suretiyle gelecek yüzyılın inşallah ’Türkiye Yüzyılı’ olmasını hep birlikte sağlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz. Bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, bütün yurtta olduğu gibi Mersin’de de pazar günü coşkuyla kutlayacağız. Bu yıl 100. yıl olması hasebiyle ayrı bir anlam ve önem arz ediyor. Bugünlerde milli ve manevi duygularımızı, bizi ayakta tutan o ruhu hep birlikte bir kere daha pekiştiriyoruz. Yüzlerce yıllık devlet ve millet geleneği üzerine inşa edilen Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarını, Kurtuluş Savaşı yıllarını hatırlıyor ve hatırlatıyoruz. ’Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Milli Mücadele neticesinde milletimizin topyekün, cansiperane vermiş olduğu mücadeleler sayesinde Cumhuriyetimiz kuruldu. Malumunuz Torosların eteğinde Mersin’deyiz. Atatürk’ün, 100 yıl önce, Kurtuluş Savaşı yılları sırasında söylediği bir söz var. Diyor ki ’Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.’

Gücümüzü tarihimizden, ecdadımızdan, köklerimizden alarak birbirimize destek olacağız. Şunu da ifade edelim ki bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve milletimizin varlığının, sadece kendimiz için değil bölgemizin, coğrafyamızın ve dünyanın geleceği için de önemli olduğunun bilincinde olmalıyız. Mersin Üniversitesi’nin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının bir kez daha tüm eğitim camiasına, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"5 bin yaralı depremzedeye sağlık hizmeti sunduk"

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise "Bu tarihten kısa bir süre sonra ülkemiz asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadı. Mersin Üniversitesi olarak bizler de yaşanan bu depremler sonrası yaraları sarmaya ve ülkemizin kayıplarını elimizden geldiğince telafi etmeye odaklandık. Rektörlüğümüzde ve Tıp Fakültesi Hastanemizde kriz masası oluşturduk. Deprem bölgesinden Üniversitemiz Tıp Fakültesine sevki gerçekleştirilen 5 bin yaralı depremzede vatandaşımıza en hızlı biçimde sağlık hizmetini sunmaya gayret ettik. Depremzede vatandaşlarımız için ayni yardımlar, kurtarma ekibi desteği, kan bağışı kampanyası, psikolojik destek birimleri oluşturma gibi hizmetleri ivedilikle hayata geçirdik. Bu vesileyle depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalanlara sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Mersin Üniversitesinin sağlık alanında da Mersin’e ve bölgeye önemli hizmetler sunduğunu belirten Yaşar, "Tıp Fakültesi Hastanemizde 2023 yılı içerisinde hizmet alan kişi sayısı 890 bini, yapılan ameliyat sayısı ise 33 bini aşmıştır. Ayrıca iki yıldır hizmette olan Onkoloji Hastanemiz ile tedavisi için şehir dışına gitmek zorunda kalan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılar büyük ölçüde sonlandırılmıştır. Burada tedavi gören vatandaşlarımızın refakatçilerinin de ücretsiz olarak konaklayabileceği 24 odalı misafirhane bağış yoluyla üniversitemize kazandırılmıştır. Tüm bunlarla birlikte yeni hizmete aldığımız 178 üniteli Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile şehrin önemli bir ihtiyacı daha giderilmiş olup, kısa sürede buradan hizmet alan kişi sayısı 40 binin üzerine çıkmıştır" dedi.

Öğrencilere de hitap eden Yaşar, "2023-2024 eğitim-öğretim dönemine sizlerle birlikte başlayabilmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Sevgili öğrencilerim, derslerinizdeki başarılarınız önemli olmakla birlikte, kişisel gelişiminiz için bu başarının yanına başka kazanımları da eklemeniz gerekmektedir. Bu bağlamda üniversitemizde seksene yakın öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bunların içinden size hitap edenlere katılmanızı tavsiye ederim. Ayrıca Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları ile Avrupa Gönüllü Hizmeti değişim programları farklı eğitim ve kültür deneyimleri elde etmeniz açısından sizlere fırsatlar sunmaktadır. Unutmayın ki, verimli bir öğrencilik dönemi, geleceğe ilişkin hayallerinizi gerçekleştirmek için en önemli yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Sistem ve Harekat Destek Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker tarafından açılış dersinin verilmesiyle sona erdi.