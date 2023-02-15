Mersin Üniversitesinin (MEÜ), tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olmaya devam ettiği bildirildi.

Mersin Üniversitesinin (MEÜ), tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olmaya devam ettiği bildirildi.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen vatandaşlar için Hatay’a iki, Osmaniye’ye de bir olmak üzere 3 yardım tırının bölgeye gönderildiği, deprem bölgesinde ikamet eden üniversite öğrencilerinden Mersin’e ulaşmış olanların barınma, beslenme, kıyafet gibi tüm ihtiyaçlarının da karşıladığı belirtildi. Gönüllü personel ve öğrencilerden oluşan ekibin 10’u Hatay’da, ikisinin ise Osmaniye’de arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı kaydedilen açıklamada, "Doğal Afet Arama Kurtarma Topluluğu ile Korumalı Futbol Topluluğu üyesi olan 16 öğrencimiz de Osmaniye’de arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Depremin yaşandığı günden itibaren üniversitemiz merkezi yemekhanesi 24 saat açık hale getirilerek, depremzedelere ücretsiz çorba, simit, çay ve döner dağıtımı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra üniversitemiz onkoloji hastanesinin yanında yer alan 20 odalı misafirhanemiz ile kırk odalı konuk evimiz depremzedeler ve yakınları için tahsis edildi. Bu yerlerde depremzedelere hizmet veren sağlık personelimize de ücretsiz hizmet verilmeye devam ediliyor" denildi.

Mersin Üniversitesi Hastanesi önüne kurulan çadırın içerisine ısıtıcılar yerleştirilerek, hasta yakınlarının bekleyebilmesi için bir alan oluşturulduğu da ifade edilen açıklamada, hastanenin merkez ve acil kafeteryalarında depremzedelere ücretsiz çorba, döner, kavurma ve pilav dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Deprem bölgelerinden gelen yaralılara yer açmak amacıyla, hastanede yataklı servislerde ve yoğun bakımda taburcu edilebilecek durumdaki hastaların taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Deprem bölgelerindeki öğrencilerimiz de unutulmadı. Bu bölgelerde ikamet eden öğrencilerimiz ÖİBS üzerinden tespit edilirken, öğrencilerimize ulaşılarak eğitim ve öğretime yönelik danışmanlık hizmetinin yanı sıra, barınma sorunları var ise Mersin’de bu sorunun giderilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Mersin Valiliği ve Kredi Yurtlar Kurumu ile koordineli bir şekilde deprem bölgesinden gelen yaralı ve yakınlarına kampüsümüz içerisinde yer alan Kırkkaşık Kız Yurdu tahsis edildi."

Depremzedeler için bir diğer önemli konu olan kan bağışında ise ilk andan itibaren alarma geçildiği kaydedilen açıklamada, "Üniversitemiz hastanesi girişinde yer alan Kan Bağış Biriminde iki gün içerisinde 300 ünite kan bağışı gerçekleştirildi. AFAD ve Kızılay bünyesinde oluşturulan yardım kampanyaları ise personel ve öğrencilerimizin katılımının sağlanması için sosyal medya hesaplarımızdan duyuruldu" ifadelerine yer verildi.