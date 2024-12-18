Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağlı polikliniklerin giriş yolunda sıcak asfalt çalışması yaparak, yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı bölgede ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Mersin’in üstyapısını daha konforlu hale getirmek için ihtiyaç duyulan mahalle, sokak ve caddelere plan ve program dahilinde yol ve asfalt hizmeti götürmeye devam eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bağlı Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Poliklinikleri’nin giriş yolunda fiziki koşulların bozulması sebebiyle gelen talepler üzerine sıcak asfalt çalışması yaptı. Yolun mevcut durumunu inceleyerek kilitli parke taşlarının deforme olduğunu ve bu durumun ulaşımı olumsuz etkilediğini tespit eden ekipler, çalışmalara başladı. Asfalt öncesi yapılan zemin hazırlığı, pmt serme, sulama, sıkıştırma ve kaldırım bakım onarım gibi işlemler, aynı anda gerçekleştirildi. Polikliniklerin bulunduğu kesimde herhangi bir aksama yaşanmaması için gece saatlerinde de devam eden çalışmalar, eksiksiz bir koordinasyonla tamamlandı.

Yerleşkedeki hastane yolları da yenilendi

MEÜ Yerleşkesi’ndeki hastane yolu ve Diş Hekimliği Fakültesi önünde bulunan kısımda bozulan yolları da sıcak asfalt serimi yaparak yenileyen ekipler, son olarak çizgi ve delinatör çalışmalarını da tamamlayarak, yolları hem daha konforlu hem de daha güvenli hale getirdi. Ekiplerin planlı ve hızlı bir tempo ortaya koyarak tamamladığı çalışma sayesinde, araç ve yayaların yoğun şekilde kullandığı yollar yenilenerek yerleşke içerisinde daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.