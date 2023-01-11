Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Erol Yaşar atandı.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünde beklenen atama gerçekleşti. Prof.Dr.Ahmet Çamsarı'nın 2. döneminin Kasım 2022 yılında sona ermesi ile başlayan atama sürecinde 21 Aday YÖK tarafından yapılan mülakata katılmıştı.

10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2023/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Prof.Dr. Erol Yaşar Mersin Ünivesitesi'nin yeni Rektörü oldu.

Fen Fakültesi Geometri Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olan Prof. Yaşar , Mersin Üniversitesi tarihinin Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olmayan ilk Rektörü oldu.

Prof.Dr Erol Yaşar , Prof.Dr. Ahmet Çamsarı nın 2 dönem Rektörlüğü süresince Rektör Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.