Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, 23 Ekim Pazartesi günü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Tıp Fakültesi Öğrencisi Intern Dr. Nidanur N.’yi ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yusuf Usta ve Hastane Başmüdürü Yunus Fidan da hazır bulundu.

Öğrencinin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, daha sonrasında Nidanur N. ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Prof. Dr. Yaşar, öğrenci ve ailesine her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek her ihtiyaçlarında kendisine ulaşabileceklerini söyledi.

Gerçekleştirilen saldırının kabul edilemez olduğunu ve sağlık çalışanlarına karşı devam eden şiddet eylemlerini de en sert şekilde kınadığını belirten Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, konuyla alakalı soruşturmanın Mersin Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık ile koordineli bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Gerçekleştirilen ameliyatlar sonrası genel sağlık durumu iyi olan öğrenci Nidanur N.‘nin tedavisi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor.