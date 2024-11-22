Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar , mezunları arasında olduğu Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “HSAL Mezunları Kariyer Günleri” başlıklı etkinlikte öğrencilerle buluştu.

‘’ HSAL Mezunlar Kariyer Günü ‘’ etkinliğine Prof. Dr. Erol Yaşar’ın yanı sıra Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü Musa Malkoç , yine Hacı Sabancı Anadolu Lisesi mezunlarından Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Sertaç Göktaş ve Öğr. Gör. Burak Şahin , öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Üniversite tanıtım filminin izlenilmesinden sonra başlayan etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar , öğrencilere Mersin Üniversitesi ile ilgili bilgiler aktardı. Kendi hayatı ve kariyerinden önemli satır başlarını da öğrencilerle paylaşan Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, öğrencilere mutlaka gönülden severek yapacakları bir meslek seçmelerini ve bu seçime göre de üniversite tercihlerini yapmaları gerektiğini belirtti.

Konuşması sonrasında öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, kendisini mezun olduğu liseye davet ederek öğrencilerle buluşturan okul yönetimine teşekkür etti. Prof. Dr. Yaşar sözlerini öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek , Üniversiteye davet ederek konuşmasını tamamladı.

Etkinlik , MEÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sertaç Göktaş’ın “Matematik ve Bilim Teknoloji İlişkisi” ve Öğr. Gör. Burak Şahin’in “Canlıları Korumanın Doğal Dengeye Etkisi ve Veterinerlik Lisans Programı İş Olanakları” başlıklı sunumları ile devam etti.

Sunumların ardından Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü Musa Malkoç tarafından Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar , Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Sertaç Göktaş ve Öğr. Gör. Burak Şahin’e plaket takdim edildi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.