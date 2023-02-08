Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erol Yaşar ,'' Üniversitemiz Hastanesine şu ana kadar 530 depremzede yaralı başvuru yapmıştır. 22’si yoğun bakımda olmak üzere toplamda 200’den fazla yaralının tedavisi devam etmektedir '' dedi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erol Yaşar , 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Saat 04.17 de Merkez üssü Kahramanmaraş olan Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminden hemen sonra aynı gün saat 04.30 itibari ile Üniversitemiz hastanesinde kriz masası oluşturularak , afet bölgesinden gelecek olası yaralılar için hastanemiz hazır hale getirilmiştir dedi.

Rektör Prof.Dr. Yaşar , yayımladığı yazılı basın açıklamasında şu bilgileri paylaştı ;

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri arka arkaya yaşanmış ve maalesef 10 ili kapsayan şiddetli bir yıkım meydana gelmiştir. İlk depremin yaşanmasına müteakip saat 04:30’da Üniversitemiz Rektörlüğü ve Hastanesi’nde kriz masası oluşturmuş, gerekli tedbirler hızla alınarak afet bölgesinden gelecek yaralılar için ekipler ve hastanemiz hazır hale getirilmiştir.

Üniversitemiz Hastanesine şu ana kadar 530 depremzede yaralı başvuru yapmıştır. 22’si yoğun bakımda olmak üzere toplamda 200’den fazla yaralının tedavisi devam etmektedir. Ameliyathanelerimiz 24 saat aralıksız hizmet vermeye devam etmekte olup, geride bıraktığımız yaklaşık 60 saat içerisinde hastanemizde depremzede yaralılara 110 ameliyat işlemi gerçekleştirilmiştir.

Şu ana kadar acil servise gerek ambulanslar gerek gemi ile nakli yapılan gerekse de kendi imkanlarıyla gelen yaralılara ve depremzedelere Üniversitemizin ve hastanemizin tüm imkânları seferber edilerek hizmet verilmeye devam edilmektedir. Şu an hastanemizde bulunan yaralılarımız ve yakınları için herhangi bir ihtiyaç bulunmamakla birlikte, Üniversitemiz ve Devletimiz hastalarımıza sağlık hizmeti dışında gereken bütün hizmetleri de vermektedir.

Mersin Üniversitesi olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler; yaralı olarak tedavi gören vatandaşlarımıza ise acil şifalar dileriz.