Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar , 2022-2023 sezonunda 3. Lig 1.Grup’ta Mersin'i temsil eden Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu ile Karbel Karaköprü Belediye Spor takımları arasında oynanan futbol müsabakasını izledi.

Mersin stadyumunda oynanan Şampiyonluk yolundaki önemli maçlardan biri olan Exenpay Yeni Mersin idman Yurdu - Karbel Karaköprü Belediyespor maçını Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , Vali Yardımcısı İbrahim Küçük , Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener , Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ile birlikte izleyen Rektör Prof.Dr.Erol Yaşar , Karbel Karaköprü Belediye Spor’u 3-1 yenen Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu takımını tebrik ederek Şampiyonluk yolunda başarılarının artarak devamını diledi.