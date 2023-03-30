Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen projede, depremden etkilenen ve eğitimlerini Üniversiteye ait binalarda sürdüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bilim, sanat, spor, tamamlayıcı eğitim ve rehabilitasyon programları düzenleniyor.

Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda kalan 06-18 yaş aralığında yaklaşık 400 kadar çocuk ve gence; Girişim Limanı, Gençlik Akademisi ve Spor Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan alanlarda Çocuk Kütüphanesi, Bilim ve Doğa Laboratuvarı, Etkili Sunum ve Hikâye Anlatımı Atölyesi, Matematik ve STEM Laboratuvarı, Maker Atölyesi, Bale, Dans / Yoga Eğitimleri, Scratch Kodlama Laboratuvarı, Görsel Sanatlar, Mobil Fotoğrafçılık, Santraç, Yabancı Dil Atölyesi, Robotik Kodlama Laboratuvarı, Müzik Atölyesi ve spor salonunda alanlarında uzman akademisyenler ve gönüllüler tarafından eğitimler veriliyor.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar da, 29 Mart Çarşamba günü proje kapsamında hazırlanan atölye ve laboratuvarları yerinde ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve çocuklar ile özel olarak ilgilendi. Üniversitenin depremden etkilenen vatandaşlar için var gücüyle çalıştığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, “Yaşadığımız deprem felaketi sonrası, Mersin Üniversitesi olarak bütün imkanlarımızı depremzedelerimiz için seferber ettik ve ediyoruz. Psikososyal destekler, ayni ve maddi yardımlar, barınma ve gıda ihtiyaçlarının giderilmesi gibi pek çok konuda Üniversitemiz depremzedelerimizin yanında olmaya devam ediyor. Mersin, deprem sonrası bölgeden yoğun göç alan bir ilimiz ve biz de şehrimizin en büyük üniversitesi olarak depremzedelerimizin her ihtiyaçlarında yanlarında olacağız. İnşallah, yaralarımızın sarılmasıyla birlikte ülke olarak, üniversite olarak yolumuza daha güzel bir şekilde ilerlemek istiyoruz.” dedi.

Depremden en çok etkilenenlerin başında ise çocukların geldiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, “Tabii, depremden en çok etkilenenler ise çocuklarımız ve onlara çok değer veriyoruz. Bizler de Mersin Üniversitesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerimizin eğitimleri için uygun olan binalarımızı açtık. Üniversite olarak KYK yurtlarında kalan 400’e yakın 06-18 yaş arası çocuk ve gençlerimiz için tüm psikososyal destek ve tamamlayıcı eğitim faaliyetlerini içerisinde barındıran “Çocuklarımız İçin Tek Yürek” projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında kampüsümüz içerisinde yer alan Gençlik Akademisi, Girişim Limanı ve spor salonlarımız çocuklarımızın kullanımına açıldı. Projemiz için personel ve öğrencilerimizden oluşan 300 kişilik bir gönüllü ekibine de sahibiz. Bu gönüllülerimize uzmanlarımız tarafından eğitimler de verildi.” dedi.

Projenin, depremden etkilenen çocuklar için üniversiteler tarafından hayata geçirilen en kapsamlı projelerden birisi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, “Çocuklarımızı, eğitimlerini gördükleri ve Üniversitemiz içerisinde yer alan okullardan, ilgili merkezlere veya spor salonlarına araçlarımızla transfer ediyoruz. Gerçekleştirilen programlar sonunda da ikamet ettikleri yurtlarına güvenli bir şekilde bırakıyoruz. Bu, gerçekten çok kapsamlı ve büyük bir proje. Bu vesileyle, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, depremzedelerimizin ve çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.