MEÜ’nün 5. rektörü olarak görev alacak olan Prof. Dr. Erol Yaşar, 12 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonunda düzenlenecek tören ile görevi Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’dan devralacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, uzun süredir aynı üniversitesi rektör yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

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